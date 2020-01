Vidal Inter, c'è il sì del cileno. Resta il nodo col Barça

Arturo Vidal è uno dei nomi caldissimi in casa Inter per quanto riguarda il mercato: il cileno, stando alle indiscrezioni riferite da "Sky Sport", avrebbe già un accordo coi nerazzurri. La trattativa fatica però a decollare per un motivo ben preciso.



Il Barcellona, dopo la cessione in prestito di Alena e il ko di Arthur, non sembrerebbe momentaneamente intenzionato a privarsi di Vidal nonostante quest'ultimo sia ai ferri corti con Valverde.



Marotta e Ausilio continuano a monitorare la situazione. Il club targato Suning rimane alla finestra dopo aver deciso di puntare definitivamente sul centrocampista blaugrana per gennaio.