Vidal Inter, c'è il sì del cileno. Ma il Barça continua a fare muro

Arturo Vidal ha da tempo un accordo con l'Inter, che offre complessivamente 15 milioni di euro. Il Barça ne vuole 20, ma la cifra non sembrerebbe un problema per i nerazzurri.



Il nodo dell'affare resta legato al tecnico blaugrana: il problema Valverde adesso ha congelato la trattativa rischiando di far slittare l'accordo già raggiunto con il centrocampista.



Per il cileno sarebbe pronto un biennale da 6,5 milioni all'anno, ma dalla Spagna resta ancora incerto il futuro del calciatore. A riportarlo è il portale Tuttomercatoweb.