Vidal Inter: c'è il Manchester United, ma lui ha un accordo con Marotta

Arturo Vidal sembrerebbe intenzionato a vestire nerazzurro in questa sessione di mercato: il cileno, dato il rapporto ai ferri corti con Valverde, avrebbe deciso la sua prossima meta in caso di partenza da Barcellona.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal sito della "Gazzetta dello Sport" il centrocampista avrebbe ricevuto le lusinghe del Manchester United. La decisione ormai è stata presa: via dalla Catalogna solo per riabbracciare Conte.



I nerazzurri sorridono, con i contatti con l'entourage del giocatore sempre vivi e per provare ad accelerare i tempi per mandare in porto la trattativa. Si attende solo l'esito dell'incontro tra Valverde e la dirigenza blaugrana, fissato dopo la Supercoppa di Spagna.