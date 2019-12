Vidal Inter, alla corsa per il cileno ora si aggiunge anche una big inglese

La sessione di mercato invernale deve ancora aprirsi ufficialmente e le big europee sono già al lavoro per rinforzarsi. L'Inter di Antonio Conte dal canto suo sente l'esigenza di rinfoltire la mediana che negli ultimi mesi è stata martoriata dagli infortuni.

Il preferito del tecnico salentino in quel ruolo resta Arturo Vidal del Barcellona, calciatore che garantirebbe a Conte forza fisica e - perché no- anche qualche gol. Il cileno è stato sondato dall'AD nerazzurro Beppe Marotta già la scorsa estate, ma il muro alzato dal tecnico Ernesto Valverde non ha fatto decollare l'affare.

Ora però la situazione è cambiata. Il manager blaugrana ha fatto sapere che Vidal non è più indispensabile e che quindi a gennaio si potrebbe quantomeno trattare. Tale notizia, sembrerebbe essere arrivata anche ai vertici del Manchester United che per l'ex juventino sarebbero pronti a offrire circa 15 milioni di euro. A riferirlo è stata la redazione del Mirror.