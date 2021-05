Vidal-Inter, addio? Il cileno la pensa diversamente e rifiuta due squadre

Secondo quanto riportato da parte de La Gazzetta dello Sport, l'Inter potrebbe cedere la prossima estate Arturo Vidal. Il cileno, però, ha già rifiutato due proposte da due squadre.

La prima è quella del Flamengo, squadra per cui, tra l'altro, fa il tifo, l'altra il Marsiglia del suo ex allenatore in nazionale Jorge Sampaoli, che lo avrebbe voluto volentieri.

Insomma, Vidal si sente ancora centrale all'interno del progetto Inter. Vedremo come evolverà la situazione in estate.