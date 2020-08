Vidal chiama la Juve? "Se Pirlo mi chiamasse sarei felice"

Arturo Vidal è sicuramente il sogno di mercato di Antonio Conte, il quale considera il cileno il giocatore ideale per far fare il definitivo salto di qualità al centrocampo nerazzurro. Il centrocampista blaugrana però potrebbe avere idee diverse sul suo futuro: intervistato dallo Youtuber Daniel Habif, Vidal si è complimentato con Pirlo per il nuovo incarico da allenatore della Juventus, e non ha nascosto che sarebbe molto felice di una chiamata da parte del suo ex compagno di squadra. Di seguito le parole del cileno:

"E' fantastico che Pirlo sia diventato l'allenatore della Juve. Penso che possa fare molto bene: ha una visione che non hanno molti nel mondo del calcio. Insieme abbiamo passato quattro anni, vincendo quattro scudetti, sarei molto felice se mi chiamasse. Il mio futuro? Sono tranquillo, succeda quel che succeda. Sono molto legato al Barcellona ma vedremo."

Le parole di Vidal sembrano indicare che il giocatore gradirebbe molto un possibile ritorno in Italia, in particolare alla Juventus. Non una bella notizia per Conte, che continua a sperare di portarlo in nerazzurro.