Vidal Barcellona, rescissione del contratto sempre più vicina

E' un matrimonio già apparecchiato da qualche settimana quello che vedrà unirsi Arturo Vidal e l'Inter. Il cileno, chiesto a gran voce dal tecnico nerazzurro Antonio Conte, è in procinto di rescindere consensualmente il contratto che lo lega attualmente al Barcellona fino a giugno 2021.

Secondo Sky Sport infatti, questi sono i giorni in cui finalmente Vidal dirà addio alla Catalogna per poi volare in direzione Milano, sponda nerazzurra. Per lui Beppe Marotta ha pronto un contratto biennale da 6 milioni di euro netti a stagione con opzione per il terzo anno.

Insomma, l'iter burocratico per lasciare Barcellona richiede ancora qualche passaggio ma da Sky non hanno dubbi: Vidal sarà presto un nuovo giocatore dell'Inter.