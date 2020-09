Vidal Barcellona, il cileno rinuncia alla buonuscita: Inter sempre più vicina

Arrivano importanti aggiornamenti dalla Spagna per quanto riguarda il futuro di Arturo Vidal. Il cileno non rientra più nei piani del nuovo tecnico Ronald Koeman e lascerà il Barcellona a parametro zero con un anno d’anticipo rispetto la scadenza del suo contratto.

Come riportato da Deportes Cuatro, il classe ‘87 dovrebbe rescindere in giornata il contratto con il Barcellona, rinunciando anche alla buonuscita per l'ultimo anno con il club blaugrana. Dopo essersi liberato ufficialmente dal club catalano, il cileno firmerà subito il nuovo contratto con l'Inter.

I nerazzurri avrebbero già trovato l’intesa definitiva qualche giorno fa con l’agente Felcevich e sarebbero solo in attesa dell’ufficialità. Il centrocampista cileno firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo anno a circa 6 milioni di euro netti a stagione, più un bonus al momento della firma. La firma potrebbe arrivare già nelle prossime ore e il classe ‘87dovrebbe essere subito a disposizione di Antonio Conte il 7 settembre, giorno in cui inizierà la preparazione.