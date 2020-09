Vidal Barcellona, dalla Spagna: Koeman scarica il cileno

Vidal sembrerebbe essere uno degli obiettivi di mercato in casa Inter: il centrocampista, ormai ai ferri corti col Barcellona, sarebbe nella wishlist di Marotta in vista della stagione ormai imminente. La situazione societaria in casa blaugrana, considerato anche il caso Messi conclusosi con la permanenza della "Pulce",avrebbe condizionato non poco le scelte del Barça per quanto riguarda le operazioni in uscita: via gli esuberi della vecchia gestione Setien ed ecco un restyling dell'organico che ovviamente escluderebbe il cileno.



Arriva un altro assist per i nerazzurri: secondo quanto riferito da ESPN Vidal avrebbe ricevuto la richiesta di allenarsi a parte. Il neo-tecnico Koeman non avrebbe l'intenzione di aggregare l'ex Juve al resto della squadra, escludendolo dagli altri componenti della rosa. Una notizia che fa sorridere il mondo Inter dato che il giocatore sarebbe stato espressamente richiesto da Antonio Conte per dare manforte alla mediana.



Non solo: alla Masia escluso anche Luis Suarez. Il centravanti uruguayano, stando agli ultimi rumours, avrebbe un accordo con la Juventus e questo avrebbe spinto Koeman a non considerare il "Pistolero" come scelta per l'undici iniziale. Vidal aspetta l'accordo tra i due club, ma la situazione in Catalogna sembrerebbe essere poco serena. Esclusione del cileno e allenamento individuale..e Marotta e Ausilio adesso raccolgono un altro vantaggio nella trattativa.