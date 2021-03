Vidal, arrivato come pupillo di Conte, ora potrebbe lasciare a zero

Vidal potrebbe a lasciare l'Inter a parametro zero a fine stagione. L'agente Felicevich sta lavorando a questa soluzione, come riportato dal quotidiano sportivo turco Sporx.

Il club a cui è stato offerto il cileno è il Galatasaray, con il quale lo stesso Felicevich aveva trattato il passaggio di Medel (sempre dal club nerazzurro). Il procuratore avrebbe garantito la possibilità che il passaggio avvenga senza dover versare indennizzi all'Inter, anche se la condizione è che i turchi garantiscano al giocatore la stesso stipendio che percepisce attualmente a Milano.

Questo potrebbe essere un ostacolo alla trattativa, in quanto Terim ha fatto capire di non avere intenzione di pagare compensi esorbitanti per calciatori a fine carriera. Prospettive comunque non esaltanti per un giocatore che Conte ha volto a lungo ma che non si è quasi mostrato all'alatezza delle aspettative.