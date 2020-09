Vidal all'Inter si farà, ma ancora niente accordo tra il cileno e il Barcellona

Sembra ormai una vera e propria telenovela la trattativa che dovrebbe portare Arturo Vidal alla corte di Antonio Conte. L'affare non dovrebbe essere in discussione ma, come riferito da Sky Sport 24, ci sono ancora dei dettagli da sistemare tra il giocatore e il Barcellona.

Secondo l'emittente satellitare infatti, da settimane ormai Vidal e Barça lavorano per trovare un'intesa sulla rescissione consensuale del contratto, ma al momento questa intesa non è stata ancora trovata. Il nodo è legato alla buonuscita, a cui il centrocampista non vorrebbe assolutamente rinunciare, ma il club catalano non sembra sentirci.

Nonostante questo ritardo, Sky Sport conferma che presto le parti potrebbero venirsi incontro, e permettere così a Vidal di raggiungere Milano. Insomma, l'affare si farà, ma le tempistiche restano incerte.