Vicenda Barella vicina alla chiusura. Indizio importante su chi la spunterà tra Inter e Roma

Inter e Roma continuano a contendersi barella, ma stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la vicenda potrebbe chiudersi a breve.

Ieri Beltrami era nella sede nerazzurra, e non è una novità, visto che il giocatore ha da tempo scelto l'Inter e si è promesso a Conte. Un altro indizio molto importante lascia presumere che alla fine saranno proprio i nerazzurri a spuntarla, ossia il fatto che la Roma ha messo in agenda un appuntamento con la Fiorentina per Veretout.

Il fatto quindi che in casa giallorossa si valutino profili alternativi è un segnale evidente che si nutrono poche speranze di arrivare a Barella.

A Giulini non resta che convincere il suo gioiello a sposare il progetto capitolino, oppure di convincere l'Inter ad alzare la sua offerta, ma al momento entrambe le ipotesi sembrano difficili.