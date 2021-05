Vice-Lukaku, si punta un giocatore del Real Madrid

L'Inter è alla ricerca, oramai da due stagioni, di un vice-Lukaku che possa far rifiatare il centravanti belga, ma che possa, allo stesso tempo, garantire un buona presenza in zona gol.

Per questo, secondo quanto riportato da Diretta Goal, uno dei nomi sondati dall'Inter è quello di Luka Jovic, attaccante del Real Madrid, in prestito all'Eintracht Francoforte.

Il giocatore è in uscita dai blancos che vorrebbero utilizzare (anche) la sua cessione per poter creare un tesoretto adeguato per finanziare il mercato estivo.