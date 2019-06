Viaggio a Madrid per tre nomi: uno già smentito dall'agente del giocatore

Potrebbe rivelarsi caldo l'asse di mercato Milano-Madrid. Marotta e Ausilio sono stati a Madrid per la seconda volta in pochi giorni. Come riportato da Sky Sport, sono tre i nomi sul taccuino dei nerazzurri.

Kovacic, vecchia conoscenza dell'Inter, Asensio e Nacho. Tre giocatori che, per vari motivi, potrebbero trovare poco spazio nel nuovo Real Madrid di Zidane. Una lista da cui bisognerà eliminare il nome di Asensio.

E' l'agente del giocatore, in esclusiva a interdipendenza.net, a togliere Asensio dal mercato. Per ora sono idee di lavoro, nessuna trattativa, come detto da Fabrizio Romano di Sky Sport. La dirigenza nerazzurra sta lavorando per trovare quei giocatori utili agli schemi di gioco del nuovo tecnico Conte.