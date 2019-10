Vertonghen-Inter, il Tottenham chiude le porte per una cessione a gennaio

E' uno degli ultimi nomi approdati sulle agende degli 007 interisti quello di Jan Vertonghen del Tottenham. Il difensore, che ha un contratto in scadenza a giugno 2020, non rinnoverà il proprio matrimonio con gli Spurs.

Per questo motivo, anche in virtù di una possibile cessione in estate di uno tra Stefan De Vrij e Milan Skriniar, l'Inter sarebbe al lavoro per ingaggiarlo a gennaio a prezzo di saldo. Su quest'ultimo fattore però il Guardian è stato chiaro: il Tottenham non si priverà del proprio n°33 a gennaio.

Per questo motivo, l'unica chance per i nerazzurri è trovare l'intesa col giocatore per un ingaggio in estate a parametro zero.