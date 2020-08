Vertonghen Inter, dal Belgio sicuri: vicina la firma col Benfica

Jan Vertonghen sembrerebbe essere finito nel mirino dell'Inter:il centrale belga al momento al Tottenham non ha rinnovato con gli Spurs e adesso scatta il toto-nome sul suo prossimo club. Dopo i nerazzurri ci sarebbe anche la Roma sulle tracce del difensore, anche se dalla stampa belga sarebbero sicuri della prossima destinazione dell'ormai esubero allenato da Mourinho.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Het Laatste Nieuws Vertonghen potrebbe presto approdare al Benfica. Il giocatore firmerebbe tre anni di contratto con la presentazione fissata tra due giorni.



Non solo: stando sempre a quanto riferito dal quotidiano nella giornata odierna potrebbero esserci già le visite mediche. Nonostante i rumours incessanti che davano Vertonghen vicinissimo a un approdo in Italia l'avrebbe spuntata il club portoghese.