Vendere Chiesa? Della Valle manda un messaggio a Commisso

E' senza dubbio uno dei giocatori che infiammerà il prossimo mercato estivo. Per Federico Chiesa però, nonostante sia stato pubblicamente blindato dal club gigliato, le pretendenti (Inter e Juventus in primis) non si arrenderanno così facilmente.

Di questo ne è consapevole anche Diego Della Valle, che ai microfoni del Corriere dello Sport è tornato a ribadire l'incedibilità del classe '97 anche con il passaggio di proprietà nelle mani di Rocco Commisso. Queste le sue parole:

"Federico Chiesa? Deve restare e resterà almeno un altro anno. Io i contratti li rispetto e li faccio rispettare, Chiesa è centrale nel progetto sviluppato da Commisso. Lui non può presentarsi a Firenze senza Chiesa e lo sa bene. Se abbiamo scelto lui, è perché siamo convinti di fare il bene della Fiorentina”.