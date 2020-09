Vecino Napoli, manca ancora l'accordo sulla formula dell'operazione

C'è ancora una lieve distanza tra Inter e Napoli per quanto riguarda Matias Vecino. Il centrocampista non rientra più nei piani di Antonio Conte, fattore che lo mette inevitabilmente alla porta e che fa piacere a chi come Gennaro Gattuso ne ha richiesto esplicitamente alla propria società l'acquisto.

Ad oggi il club partenopeo per l'ex Fiorentina propone un prestito con diritto di riscatto (che diventerebbe obbligo in caso di raggiungimento di un determinato numero di presenze) fissato a 12 milioni di euro, mentre l'Inter vorrebbe direttamente l'obbligo di riscatto a 18 milioni di euro.

Tale disaccordo sul tipo di formula però, secondo la redazione di Sky Sport potrebbe risolversi nelle ultime ore di mercato (questa sessione si concluderà il prossimo 5 ottobre alle ore 20:00).