Vecino Napoli, le parti si aggiorneranno a gennaio. Affare rinviato

Sembrava un affare già apparecchiato quello che avrebbe dovuto portare a breve Matias Vecino alla corte del Napoli di Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese stima parecchio l'uruguayano, tanto da averlo fatto cercare dal Milan già dai tempi dell'esperienza in rossonero.

Oggi Vecino è ancora un pallino di Gattuso, e di questo ne è consapevole anche la dirigenza partenopea che per accontentare il proprio allenatore aveva proposto all'Inter un prestito con diritto di riscatto (che sarebbe diventato obbligo in caso di raggiungimento di un determinato numero di presenze) fissato a 12 milioni di euro.

L'ex Fiorentina sta ancora recuperando dall'infortunio al ginocchio destro che lo ha costretto a sottoporsi ad intervento chirurgico. Pertanto, secondo Sportmediaset le parti torneranno ad aggiornarsi nella sessione di mercato di gennaio, ossia quando Vecino sarà del tutto ristabilito.