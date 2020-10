Vecino Napoli, e se nell'affare rientrasse anche Milik? L'Inter ci spera

E' un asse che nel mercato di gennaio è destinato a scaldarsi nuovamente quello che coinvolgerà Milano e Napoli. L'Inter ha avviato i contatti con il club partenopeo per quanto concerne la cessione di Matias Vecino già nelle scorse settimane.

L'allenatore degli azzurri Gennaro Gattuso ha fatto avanzare dal proprio club una proposta di prestito con diritto di riscatto (che sarebbe diventato obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze) fissato a 12 milioni di euro.

Una cifra che non ha soddisfatto le pretese del club di Via della Liberazione e che ha rimandato tutto proprio al prossimo mercato invernale, quando il Napoli potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Arek Milik in un ipotetico scambio di prestiti che farebbe tutte le parti felici.