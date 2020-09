Vecino Napoli, distanza sulla formula: l’Inter apre al prestito con obbligo

I nerazzurri sono al lavoro sul fronte cessioni per sfoltire la rosa e ridurre il monte ingaggio. Dopo aver ceduto Diego Godin al Cagliari e Antonio Candreva alla Sampdoria, il prossimo giocatore che dovrebbe essere ceduto sarà molto probabilmente Matias Vecino.

L’uruguaiano non rientrerebbe più nel progetto di Antonio Conte è il suo entourage è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. Sulle sue tracce ci sarebbe il Napoli, che avrebbe già avviato la trattativa con i nerazzurri. L’ex viola è attualmente infortunato e rientrerà soltanto a novembre

Come riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe ancora distanza tra Napoli e Inter per la formula del trasferimento. I partenopei vorrebbero acquistarlo in prestito con diritto di riscatto, mentre I nerazzurri chiederebbero l’inserimento di un obbligo di riscatto legato al numero di presenze. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo contatto tra le parti per provare a chiudere l’affare, il giocatore avrebbe già dato il suo ok al trasferimento in azzurro.