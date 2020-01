Vecino Inter, due club sul centrocampista. Cessione imminente?

Vecino sembrerebbe essere ai ferri corti con l'Inter: il centrocampista allenato da Conte sarebbe sul piede di partenza, con due club all'orizzonte per assicurarsi le prestazioni dell'uruguayano.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal "Corriere della Sera" il Milan sarebbe alla finestra. Assieme ai rossoneri c'è il Tottenham ( possibile in questo caso l'inserimento del cartellino del giocatore nell'affare Eriksen).



Marotta valuta la cessione in questa finestra di mercato, con Vecino che stando sempre a quanto riferito dal quotidiano vorrebbe terminare presto la sua parentesi coi nerazzurri.