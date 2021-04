Vanheusden torna dall'infortunio: rientro alla base per lui?

Johan Vanheusden, papà di Zinho, ha rilasciato un'intervista a Het Laatste Nieuws riguardo al futuro del difensore centrale oggi allo Standard Liegi, ma che per un agreement con l'Inter dovrebbe tornare a Milano tramite pagamento di 16 milioni di euro.

"Sarebbe contento anche di rimanere - ha detto papà Vanheusden - Solo è una cosa che devono decidere Inter e Standard. Noi non abbiamo ancora un'idea sulla questione. La cosa più importante è che Zinho possa giocare di nuovo a calcio".

Il giovane difensore rientra infatti dal secondo pesante e grave infortunio della sua breve carriera e proprio in queste ore ha ottenuto l'ok dai medici per riprendere ad allenarsi in gruppo nel corso delle prossime settimane.