Vanheusden, ora l'Inter sorride: pronta un'asta per il difensore

Mega plusvalenza in arrivo per l'Inter. Visto il forte interessamento dello Standard Liegi per Zinho Vanheusden, per il quale il club belga è disposto a sborsare 20 milioni di euro, il club meneghino farebbe respirare le proprie casse.

A far sorridere ancor di più il club di Corso Vittorio Emanuele inoltre, potrebbe essere l'inserimento nelle trattative di Ajax e PSV, anch'essi club interessati ad accaparrarsi le prestazioni del giovane difensore.

Al momento in pole per Vanheusden c'è proprio lo Standard Liegi (che sempre dall'Inter preleverà - ma solo in prestito - anche Xian Emmers), ma qualora le due olandesi dovessero rilanciare, per il belga si verrebbe a creare un'asta spietata.