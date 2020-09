Vanheusden: "L'Inter mi rivoleva, ma io sto bene allo Standard"

Negli scorsi mesi si era parlato più volte di un possibile ritorno alla base di Zinho Vanheusden, giovane difensore centrale cresciuto nella primavera nerazzurra e ceduto, un paio di stagioni fa, allo Standard Liegi.

A confermare che non si trattasse di semplici voci di mercato è lo stesso giocatore, il quale in un'intervista rilasciata al quotidiano belga Het Nieuwsblad ha confermato l'interesse del club meneghino. Di seguito le sue parole: "Con l'Inter ci sono stati molti colloqui; volevano che io tornassi ma a me interessava solo giocare. In futuro si vedrà."

Zinho ha parlato anche del suo presente allo Standard Liegi: "Nella mia testa non c'è l'idea di andare via adesso. Per me giocare ancora allo Standard è molto bello, nel calcio non si sa mai cosa succederà ma io qui sto bene, non c'è alcun motivo per giocare altrove adesso. Ho come la sensazione di non aver finito qui."