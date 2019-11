Vanheusden Inter, ritorno imminente. E lo Standard stabilisce la cifra

E' andato via da Milano solo un anno fa ma Vanheusden potrebbe già tornare in nerazzurro: il difensore, al momento con lo Standard Liegi, sarebbe un innesto gradito sulla linea difensiva con il club belga che avrebbe anche deciso la cifra: 18 milioni.



Secondo le ultime indiscrezioni del quotidiano "Het Belang" lo Standard chiederebbe diciotto milioni, con l'Inter che sarebbe disposta ad accontentare la richiesta regalando a Conte un rinforzo in vista della seconda metà di stagione.



Vanheusden aveva in passato subito un brusco stop dovuto a un problema al ginocchio, ma ora il centrale ha riacquistato fiducia e una perfetta forma fisica. Marotta e Ausilio sarebbero già al lavoro.