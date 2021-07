Vanheusden al Genoa, prestito in chiusura! Beffato lo Spezia

Come fa sapere Sky Sport, in queste ore il Genoa sta chiudendo per Zinho Vanheusden. Il giovane difensore dell’Inter può arrivare in un’operazione in prestito secco.

Nel pomeriggio di ieri c’è stata un'accelerata dello Spezia ma proprio in queste ore il Genoa sta chiudendo il suo acquisto per regalare a Ballardini un altro giovane difensore oltre a Frabotta dalla Juventus.

Zinho in Serie A, per crescere ancora. Tutti contenti, dunque.