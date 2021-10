Van der Sar su Onana: "Ecco cosa penso del suo passaggio all'Inter"

Il dg dell’Ajax, van der Sar parla di Onana.

L’ex portiere della squadra olandese e della Juventus, in una lunga intervista al quotidiano sportivo Tuttosport, ha parlato dell’attuale estremo difensore dei lanceri, fermo, in questo momento, a causa della squalifica per doping che gli è stata inflitta, e del suo possibile trasferimento all’Inter a parametro zero di cui tanto si è parlato in queste settimane nei vari quotidiani nazionali e internazionali – leggi qui le ultime su questo interessamento da parte della società nerazzurra.

In merito a questo, van der Sar, non lasciato molto spazio alle interpretazioni, ma è rimasto abbastanza abbottonato, lasciando aperto ogni spiraglio. Ecco le sue parole: "Lui in nerazzurro a parametro zero? Difficile dirlo, fino al 3 novembre è sospeso. Di sicuro è un ottimo portiere, vedremo".

Insomma, dall’Ajax nessuna indicazione sul futuro di Onana, ma il futuro in Olanda sembra segnato e sempre più dipinto di nerazzurro. Vedremo se le indiscrezioni delle ultime ore saranno confermate o meno. Intanto, l’Inter, si concentra non soltanto sul mercato di giugno, ma anche su quello invernale: tanti i nomi sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio, con due ruoli cerchiati in rosso: l’attacco ed il centrocampo. Per il reparto avanzato il primo nome è sempre quello di Gianluca Scamacca di proprietà del Sassuolo – leggi qui le ultime notizie -, mentre per il centrocampo i nomi che si fanno sono sempre quelli di Nahitan Nandez, Donny van de Beek e Gonzalo Villar – a tal proposito, leggi qui la nostra esclusiva sul centrocampista giallorosso.