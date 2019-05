Una provocazione su Conte, per lui meglio l’Europa League?

Dopo aver calcato i campi della serie A con diverse maglie, oggi Enzo Gambaro è un opinionista di Telenova. Poco fa è intervenuto sull’arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra con una provocazione che potrebbe però nascondere un fondo di verità.

“Conte in cuor suo spera che l’Inter vada in Europa League, perché è un allenatore preparato ma limitato su scala europea. I nerazzurri non potrebbero permettersi figuracce in Champions League e lui predilige concentrarsi sul campionato per vincere lo Scudetto, in Europa League invece farebbe giocare la seconda squadra.". Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, l'ex tecnico della Juventus potrebbe firmare il contratto con l'Inter già nei primi giorni della prossima settimana, a campionato concluso e dunque in grado di mettersi subito al lavoro in ottica mercato.