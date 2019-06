Una foto che dice tutto, Barella in arrivo

Inter e Cagliari stanno lavorando a ritmi frenetici da diversi giorni sull’affare Barella. Il centrocampista del Cagliari è già da tempo in accordo con l’Inter mentre le due società stanno ancora trattando sulle contropartite tecniche ed economiche del trasferimento. Sono stati fatti i nomi di diversi giovani che potrebbero raggiungere la Sardegna, magari in prestito o con il diritto di recompra, per assicurare Barella al centrocampo di Conte per la prossima stagione.

Il procuratore del giocatore, Alessandro Beltrami, è lo stesso di Nainggolan e proprio lui nel pomeriggio di oggi ha lanciato un messaggio che sa di chiusura dell’affare.L’agente ha immortalato il suo studio nella quale campeggiano le gigantografie di Barella e Nainggolan insieme, come a immortalare il fatto che i suoi due gioielli sono destinati ad essere molto vicini in campo come nel suo ufficio.