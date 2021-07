Un nome preferito per la destra: il giocatore spinge per l'Inter

Non solo cessioni per quanto riguarda l'Inter, la società nerazzurra si muove anche per le entrate. E' oramai certo che i dirigenti di viale della Liberazione stiano cercando un sostituto di Hakimi dopo la cessione al PSG, per questo ci sono tanti nomi che stuzzicano l'Inter, ma ce n'è uno in particolare.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, infatti, Hector Bellerin sarebbe il preferito di Marotta e Ausilio per la fascia destra, ma la novità è che proprio il terzino spagnolo stia spingendo con l'Arsenal per trasferirsi a Milano.

La volontà con il giocatore c'è, manca ancora quella con l'Arsenal, ma Bellerin ha le idee molto chiare in merito al suo futuro. L'Inter, intanto, prova ad accelerare su di lui.