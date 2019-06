Un giocatore che piace, Conte ordina il ritiro dal mercato

Tutto il mondo dell'informazione in questi giorni concentra la propria attenzione sulla cessione di Icardi. Dopo la società, anche Antonio Conte avrebbe già espresso il suo benestare alla cessione dell'ex capitano, ritenuto una possibile fonte di intralcio alla ricostruzione dell'Inter "forte e normale" inseguita dal ex tecnico di Juve e Chelsea.

Ma le parole decisive del tecnico leccese non sono rivolte solo alle cessioni. Sky Sport riporta infatti che Conte ha chiesto esplicitamente alla società il ritiro dal mercato di Roberto Gagliardini. Il centrocampista si sarebbe imposto all'attenzione del nuovo mister sia per le caratteristiche tecniche che per quelle comportamentali, ritenute altrettanto importanti.