Un fantasma nerazzurro, segna a raffica ma nessuno se ne accorge

Ci sono personaggi che riescono a dominare la scena del mercato e dei media anche senza proferire parola, senza segnare gol a valanghe, quasi per il solo fatto di esistere. Il caso di Icardi nelle ultime settimane è un esempio lampante di questa capacità. Poi ci sono altri che segnano a raffica, servono assist per i compagni in quantità industriali ma nessuno parla di loro, nessuna attenzione si smuove, neanche nelle immediate vicinanze del giocatore stesso.

E’ questo il caso di Gabriel Barbosa che al Flamengo continua ad andare in gol con la regolarità di un Rolex, gol anche di splendida fattura come l’ultimo messo a segno contro il Botafogo in una azione che lui inizia con un tacco a smarcare il compagno e poi a finalizzare con un sinistro al volo da urlo. I numeri parlano chiaro, 10 gol nelle ultime 10 partite tra campionato e coppa, capocannoniere brasiliano con 9 gol, eppure nessuna indiscrezione che parli di lui come possibile acquisto per un club europeo di buona levatura.

Il valore a bilancio del ragazzo al 30 giugno scorso si aggira intorno ai 13 milioni. Tanti per uno che ha sollevato attese enormi ripagate nel tempo solo da cocenti delusioni, pochi se si guarda al suo rendimento negli ultimi 12 mesi, dopo i 18 gol con la maglia del Santos nella scorsa stagione. Il cartellino di Gabigol è ancora di proprietà dell’Inter, al Flamengo è in prestito fino alla fine dell’anno ma neppure il suo attuale club sembra disposto a fare un investimento su di lui. Se arrivasse la possibilità di una cessione a titolo definitivo, l’Inter avrebbe la facoltà di interrompere il prestito dietro pagamento di un indennizzo del 3%. Ma per il momento nessuno bussa a questa porta e a fine anno sarà di nuovo alla Pinetina, anche stavolta alla ricerca di una seconda chance in nerazzurro.