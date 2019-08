Un ex bianconero rivela: "a Torino hanno davvero paura dell'Inter"

Patrick Evra ha giocato alla Juventus per tre stagione nel periodo 2014-17. L'ex capitano della nazionale francese ha parlato oggi ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Partendo dalle vicende di mercato a proposito di Romelo Lukaku, Evra ha poi commentato la nuova Inter che sta nascendo sotto la guida di mister Conte.

"Lukaku: dove dovrebbe andare? Non saprei. Io direi sempre la Juventus! Però devo affermare una cosa: se a Torino c’è un avversario di cui hanno davvero paura questo non è il Napoli, ma l’Inter. E quest’anno con un allenatore eccellente come Conte, che ha fatto mirabili e in particolare alla guida della Nazionale, la lotta per lo scudetto sarà affascinante".