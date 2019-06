Un amore finito, l’Inter adesso gli volta le spalle

Un anno e mezzo fa Rafinha fece palpitare San Siro come pochi altri negli ultimi tempi, con le sue giocate e con l’affetto dimostrato alla maglia. Quando si trattò di decidere sul suo riscatto, la tagliola del settlement agreement e la volontà di Spalletti di portare a Milano Nianggolan prevalsero su tutto. Il brasiliano ripagò quello sgarbo con il gol al Camp Nou in Champions, ma da allora la sua stagione non ha dato altri squilli. Un nuovo grave infortunio lo ha tolto dal campo per lunghi mesi e adesso il club blaugrana sembra intenzionato a metterlo sul mercato.

Secondo il sito di Mundo Deportivo, Il Barca valuta il ragazzo 15 milioni, una cifra irrisoria rispetto al talento del diretto interessato. L’Inter non si è mossa, segna evidente che il suo mercato guarda altrove. Chi guarda a Rafinha con grande interesse è invece il Valencia che sta provando ad abbassare la richiesta catalana e che potrebbe risultare una destinazione gradita all’ex nerazzurro soprattutto per la certezza di giocare ancora in Champions, mettendo i valenciani in netto vantaggio su Celta Vigo e Eintracht Francoforte.