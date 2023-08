Ultim’ora Inter, fatta per l’acquisto di Pavard! Cifre e formula dell’operazione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 21/08/2023

Ultim’ora Inter, è fatta per l’acquisto di Pavard. Sono ore molto importanti per il mercato nerazzurro che, come oramai è di dominio pubblico, sta cercando di portare Benjamin Pavard in nerazzurro. E proprio in questi minuti arriva una notizia in tal senso.

Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, è fatta per l’acquisto del francese. Per l’emittente, il difensore sarà nerazzurro a titolo definitivo e il Bayern Monaco incasserà 30 milioni di euro più altri due di eventuali bonus. Un acquisto importante e fortemente voluto anche da Simone Inzaghi che ha spinto molto per il giocatore.

Adesso, bisognerà attendere il giorno dell’arrivo a Milano e delle visite, oltre che dell’ufficialità.