Ultim'ora: UFFICIALE, prima cessione del mercato di gennaio per l'Inter

Ultim'ora, Facundo Colidio ceduto al Tigres.

L'attaccante argentino classe 2000, dopo l'esperienza in Belgio e dopo il mancato trasferimento della scorsa estate, potrà finalmente mettersi in mostra in una nuova esperienza, questa volta in patria. Infatti, l'Inter, ha ufficializzato il suo passaggio in prestito al Tigres. Di seguito, ecco il comunicato ufficiale della società nerazzurra:

"MILANO - FC Internazionale Milano comunica il trasferimento del calciatore Facundo Colidio al Club Atletico Tigre: l'attaccante argentino viene ceduto a titolo temporaneo fino al 31 dicembre 2022".