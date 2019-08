(Ultim'ora) Tuttosport annuncia: Lukaku Inter è fatta, tutti i dettagli

Il sito di Tuttosport annuncia che Romelo Lukaku è un niopvo giocatore dell'Inter.

L'Inter ha preso Romelu Lukaku. Per la fumata bianca mancano solo i documenti in arrivo da Manchester necessari a ratificare l'operazione. Allo United andranno 70 milioni più bonus per arrivare agli 83 richiesti.

Il belga, che già domani sarà a Milano per firme e visite mediche, si legherà al club nerazzurro per 5 anni a 8 milioni a stagione. L'Inter però non si ferma qui: pronto pure l'assalto a Edin Dzeko, per cui la Roma continua a chiedere 20 milioni."