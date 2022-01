Ultim'ora: Stefano Sensi lascia l'Inter, ma resta in Serie A

Il centrocampista ex Sassuolo, lascia la società nerazzurra per provare a rilanciarsi e a trovare la continuità non avuta fino a questo momento

Ultim'ora: Stefano Sensi passa alla Sampdoria. Il centrocampista nerazzurro, che in questa stagione ha trovato pochissimo spazio con Simone Inzaghi, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, dopo un lungo tira e molla, ha accettato la corte della società blucerchiata che, dopo aver esonerato Roberto D'Aversa, e aver annunciato il ritorno di Marco Giampaolo, fa il primo regalo di mercato all'ex tecnico del Milan. Si tratta di un'operazione in prestito secco fino al 30 giugno del 2022, in modo che il giocatore possa finalmente trovare la continuità non avuta fino a questo momento e mostrare a tutti le sue qualità. Una soluzione che potrebbe valorizzarlo nel migliore dei modi, soprattutto visto che si tratta di un calciatore le cui caratteristiche sono parecchio adatte a poter adattarsi al gioco del tecnico della società genovese.