ULTIM'ORA - Roma, accordo per Abraham! Ora Dzeko e Zapata...

Oggi si sono registrati dei passi avanti importanti nella trattativa tra la Roma e il Chelsea per l’attaccante inglese Abraham. Le due società hanno raggiunto un accordo economico, vantaggioso per il bilancio dei giallorossi: 5 milioni subito, i restanti 35/40 nelle stagioni successive. Ancora da stabilire la formula dell’acquisto, se in prestito con obbligo di riscatto o a titolo definitivo, ma c'è quindi l'intesa sulla rateizzazione. Ora la palla passa al giocatore, che deve scogliere le proprie riserve. Il suo arrivo in Italia, nell’ambito della trattativa con l’Atalanta, sembrava potesse realizzarsi, ma i lavori si sono bruscamente fermati. Con Zapata che dunque resterebbe bloccato a Bergamo.

Negli ultimi giorni si è così fatto avanti l’Arsenal, che ha cercato di approfittare della situazione. La destinazione sarebbe gradita ad Abraham, ma i Gunners devono prima cedere uno dei propri attaccanti, verosimilmente Lacazette, per potersi concentrare su un altro acquisto nel reparto offensivo. Il Chelsea preferirebbe però cedere Abraham alla Roma, così da non trovare il giocatore contro in campionato.

La Roma è disposta ad aspettare per qualche giorno il giocatore, prima di cambiare eventualmente obiettivo, ma non ha intenzione di andare oltre a giovedì o venerdì. Per la società si tratterebbe certamente di un investimento importante per garantirsi un attaccante giovane e forte, ma i giallorossi vogliono iniziare il campionato avendo già in rosa la prima punta che dovrà sostituire Edin Dzeko, sempre più in direzione Inter.