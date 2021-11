Ultim'ora, primo incontro Inter-Brozovic per il rinnovo: ecco l'esito

Ultim'ora: primo incontro tra l'Inter e l'entourage di Brozovic per il rinnovo.

Nella giornata di oggi era stato fissato un primo colloquio tra le parti in causa per iniziare a parlare del prolungamento di contratto del centrocampista croato. Secondo quanto riportato da parte di Gianluca Di Marzio, attraverso il proprio sito, infatti, si è trattato di un incontro in cui la dirigenza dell'Inter ha voluto mostrare la sua volontà di prolungare il contratto di Brozovic e ha voluto esternare la considerazione e la centralità all'interno del progetto nerazzurro.

A questo, seguiranno anche altri incontri, fino ad ora sono stati solo contatti esplorativi tra il padre-agente, accompagnato da un avvocato, e la società. Vedremo nei prossimi giorni cosa accadrà, ma la trattativa non potrà andare per le lunghe, vista la scadenza imminente del contratto del giocatore e le possibili sirene, tra tutte quelle del Bayern Monaco, per provare a prelevare a zero il giocatore.