Ultim'ora - Mercato Inter: si allunga ancora la lista dei rinnovi

Mercato Inter: i dirigenti milanesi vorrebbero blindare anche altri calciatori.

Dopo aver spiegato in maniera dettagliata, in questo articolo, i casi relativi a Marcelo Brozovic e Nicolò Barella, la notizia delle ultime ore riguarda i rinnovi di altri big presenti nella rosa di Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il croato, che ha il contratto in scadenza nel 2022, non ha fretta di rinnovare, nonostante sia corteggiato da Newcastle ( qui leggerete i dettagli) e Paris Saint Germain, perché restano ancora altri mesi prima del termine. Nelle prossime settimane, dopo aver ufficializzato la situazione legata a Nicolò Barella, si proseguirà per allungare il contratto anche di Federico Dimarco, con il quale già ci sarebbe una trattativa iniziale. Nel lungo calendario nerazzurro, però, spunterebbero anche i nomi dei difensori Milan Skriniar e Stefan De Vrij. Il loro accordo con il club milanese scadrà nel 2023 e, molto probabilmente, discuteranno con i dirigenti verso la fine della stagione.

Gli ultimi che parleranno del rinnovo saranno Ivan Perisic e Matias Vecino, entrambi legati all'Inter fino al 2022. Non è ancora chiara la volontà dei due calciatori anche se, come vi abbiamo spiegato in questo articolo, l'ex Bayern Monaco sarebbe tentato da un possibile ritorno in Croazia, all'Hajduk Spalato.