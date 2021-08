ULTIM'ORA - Mercato Inter: a breve il vertice decisivo per Dzeko

Mercato, Inter-Dzeko: ci siamo. "Tra poco vertice per liberarlo, a prescindere dalla necessità Roma di trovare sostituto" scrive il giornalista Alfredo Pedullà sul suo profilo Twitter. "Il resto (Inter e Roma) verrà..." aggiunge. Le tempistiche sono molto chiare: i nerazzurri aspettano Dzeko già per la giornata di domani (martedì 10 agosto, ndr).

Quanto costerà l'attaccante bosniaco? "Non più di 2 milioni, indennizzo simbolico per un addio che ai giallorossi permetterà di liberarsi di quasi 7 milioni residui di stipendio" scrive oggi (lunedì) La Repubblica. Il Corriere dello Sport sottolinea come "facile immaginare che all'Inter indosserà la maglia numero 9 che portava a Roma e che sarà liberata da Big Rom. Firmerà un contratto biennale da 5,5 milioni netti più bonus a stagione mentre in giallorosso aveva un accordo fino al 2022 a 7,5 milioni. Si coronerà così uno dei più lunghi corteggiamenti della storia del calcio visto che l'Inter - ricorda il quotidiano sportivo - ha provato ad acquistarlo quando in panchina aveva Mancini, Spalletti e Conte".

E chi sarà il suo 'nuovo' compagno d'attacco all'Inter oltre a Lautaro Martinez? "Il nome è quello di Duvan Zapata, ma - informa il Corriere dello Sport - la trattativa con l'Atalanta è complicata dal fatto che la Dea sta per perdere il sostituto 'designato', quel Tammy Abraham che pare orientato a dire sì all'Arsenal. Senza un altro centravanti in mano, i Percassi difficilmente si faranno convincere a cedere il colombiano o, nella migliore delle ipotesi, alzeranno sopra quota 40-45 milioni le loro richieste. Anche perché Duvan è finito pure nel mirino dell'Atletico Madrid che sta guardando in Italia per rinforzarsi".