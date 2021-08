ULTIM'ORA - Mercato: 'Ecco le ultime operazioni dell'Inter'

Mercato Inter: come vi stiamo raccontando da questa mattina, lunedì 30 agosto, sono ore molto calde in casa nerazzurra.

Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, tramite il suo profilo Twitter, poco dopo le ore 12, aggiorna su quali saranno le ultime operazioni. "Lazaro al Benfica in prestito secco. Agoume e Salcedo in uscita". Come riportato in Portogallo, l'esterno austriaco - voluto fortemente da Conte ma che poi non ha mai trovato spazio nell'Inter - è sbarcato a Lisbona e ora sosterrà le visite mediche. Dopodiché ci sarà la firma sul contratto. Per quanto riguarda Agoume, Calciomercato.com aveva già informato che "dopo il precampionato con i nerazzurri, il centrocampista classe 2002 è destinato a tornare in Francia, al Brest: operazione in prestito secco prima del quale il giocatore firmerà il rinnovo fino al 2024 con l'Inter. Segno che la società continua a credere in questo giocatore per il futuro, dopo le 12 presenze allo Spezia nell'ultima stagione. Per Agoumé sono arrivati anche sondaggi da Sassuolo e Cagliari, ma è stato il giocatore a scegliere la Ligue 1 per puntare a una stagione da protagonista”.

Infine il capitolo Salcedo. Sempre la redazione di Calciomercato.com informa che "il giocatore è vicino a un ritorno al Genoa dove è cresciuto e col quale aveva debuttato in Serie A ad appena 15 anni".