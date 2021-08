ULTIM'ORA - Marotta parla a Sportitalia! Su Correa...

Dopo aver condotto in nerazzurro Edin Dzeko, il procuratore dell'ex Roma Alessandro Lucci è stato a cena con l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta.

Oltre alla conclusa vicenda Dzeko, ovviamente, in questi ultimi e bollenti giorni di calciomercato, la società per conto di Simone Inzaghi è alla ricerca di un ultimo attaccante per concludere il roster offensivo. Lo rivela in esclusiva l’emittente Sportitalia tramite un video sul proprio profilo Twitter: l’agente ha in via definitiva proposto “El Tucu" Correa ai nerazzurri.

Al termine della cena è stato intercettato dalla troupe di Sportitalia proprio Giuseppe Marotta, incalzato dalla giornalista.

State trattando Correa?

“No ragazzi”.

Dzeko bel colpo per l’Inter? Dispiaciuto per Lukaku?

“Dzeko bel colpo? Sicuramente. Stiamo arrivando alla fine non abbiamo ancora concluso”.

Correa potrebbe arrivare assieme a Dzeko?

“Purtroppo non rispondiamo”.

Correa è un pupillo di Inzaghi…

“Tu cosa dici…” (qui, lascia trasparire un prolungato sorriso).

Cercherete di fare contento Inzaghi però?

“Questo sicuro”.