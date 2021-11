Ultim'ora, Marotta ci prova per Frattesi: l'offerta nerazzurra al Sassuolo

Ultim'ora: i nerazzurri ci provano per Davide Frattesi del Sassuolo.

Il centrocampista della squadra emiliana è una delle grandi rivelazioni di questa stagione e al primo anno di Serie A sta sorprendendo tutti, tanto da attirare molto attenzione in tante squadre. Tra queste squadre anche l'Inter che, secondo quanto riportato da parte del giornalista di Calciomercato.com, Pasquale Guarro, avrebbe iniziato i primi discorsi per portarlo a Milano e rinforzare il centrocampo di Simone Inzaghi che vede, nel ruolo di mezz'ala destra, sia Matias Vecino che Arturo Vidal in scadenza di contratto.

Non sarà facile strapparlo al Sassuolo, visto che, di fatto, sul giocatore c'è tanta concorrenza, ma Beppe Marotta e Piero Ausilio sono convinti che quello di Frattesi possa essere il profilo giusto per la squadra. Non solo, ma per il centrocampista classe 1999 la dirigenza nerazzurra starebbe pensando ad un percorso alla Barella e farlo entrare, nel giro di un paio di stagioni, stabilmente nella titolarità della squadra. Per convincere Giovanni Carnevali a cedere il proprio gioiello, l'offerta potrebbe prevedere l'inserimento di alcuni giovani, con i nomi di Martin Satriano, Lorenzo Pirola e Cesare Casadei su tutti per abbassare la parte cash.

Quello di Frattesi non è, ovviamente, l'unico profilo sondato. Per il centrocampo, infatti, si osservano anche altri nomi, come quello del cagliaritano Nahitan Nandez, che sarebbe potuto arrivare già nel corso della scorsa estate, ma le richieste eccessive del presidente Tommaso Giulini - il giocatore ha una clausolo risolutoria da 36 milioni di euro - non hanno portato ad una felice conclusione della trattativa, senza dimenticare anche l'ipotesi Barak del Verona, giocatore che già dalla passata stagione si sta dimostrando essere un'ottimo elemento per la nostra Serie A.