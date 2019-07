ULTIM'ORA: Manchester United-Leeds, Solskjaer manda Lukaku in tribuna

In Australia, per il match amichevole contro il Leeds, Ole Gunnars Solskjaer ha deciso di non arruolare Romelu Lukaku. Questa infatti la formazione schierata dal tecnico norvegese:

(4-3-3): Romero; Wan-Bissaka, Lindelof, Bailly, Rojo; McTominay, Pogba, Greenwood; Mata, James, Rashford.

Panchina: J. Pereira, Dalot, Jones, Smalling, Tuanzebe, Young, Andreas, Garner, Matic, Gomes, Lingard, Martial.

Allenatore: Solskjaer.

Insomma, se ieri il coach dei Red Devils si diceva pronto a schierare il belga e oggi non lo porta neanche in panchina, probabilmente qualcosa sarà successo. I giorni che verranno infiammeranno l'asse Milano-Manchester, e la notizia dell'esclusione di Lukaku per la partita contro il Leeds è destinata ad alimentare ulteriormente i rumors di mercato.