Ultim'ora: lampo nella sera! Antonio Conte vicino a firmare con il Tottenham

Ultim'ora: Antonio Conte è sempre più vicino al Tottenham.

L'ex tecnico nerazzurro, dopo aver lasciato l'Inter nel corso della scorsa estate, dopo la vittoria del diciannovesimo scudetto, può ritornare a brevissimo a sedere in panchina. Sì, perchè dopo la sconfitta per 3-0 contro il Manchester United, lo stato maggiore del Tottenham ha deciso di esonerare il portoghese Nuno Espirto Santo e ha cominciato ad avere approcci sempre più convincenti con il Tottenham.

Notizia di poco fa, data dall'esperto di mercato e giornalista de La Gazzetta dello Sport, Alfredo Pedullà attraverso il suo profilo Twitter, è che questa sera ci sarebbe stato un summit della durata di tre ore, e che sarebbe continuato a cena, tra lo stesso allenatore leccese, Fabio Paratici e il proprietario della squadra Spurs, Daniel Levy. Un accordo sempre più vicino, dopo che Antonio Conte è arrivato a Londra oggi. Addirittura, sempre secondo Pedullà, già stasera o al massimo domattina potrebbe esserci la firma sul contratto - che dovrebbe essere di un anno me mezzo - e sempre domani il primo allenamento con la squadra.

Conte, con questa decisione, va contro il suo principio di prendere una squadra in corso d'opera, ma troverà una base con cui poter fare bene. Dopo l'avventura biennale all'Inter, Antonio Conte è pronto a tornare in sella, di nuovo in Premier League, di nuovo a Londra, ma questa volta è pronto a guidare un Tottenham in crisi di risultati e a - 10 dalla capolista Chelsea del suo pupillo, Romelu Lukaku.