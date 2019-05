(Ultim'ora) La notizia dall'Inghilterra fa scalpore: Inter su Sarri

L’emittente satellitare inglese Sky Sports News ha appena lanciato un’ipotesi destinata a fare scalpore. Secondo la fonte britannica, Maurizio Sarri può tornare in Italia, il suo nome è tra i papabili più accreditati per sostituire Max Allegri sulla panchina bianconera. Ma secondo la fonte, di solito ben informata, anche l’Inter sarebbe interessata al tecnico toscano.

Questo il testo del tweet: “Maurizio Sarri è un obiettivo della Juventus per sostituire Massimiliano Allegri, anche l’Inter è interessata all’allenatore del Chelsea che ha aperto a un ritorno in Italia”.

L'indiscrezione rilanciata dal canale inglese darebbe ragione a chi sostiene che l'accordo con Antonio Conte non è ancora vicino come si vorrebbe far credere. Non è da escludere neanche una manovra puramente cautelativa messa in atto dalla dirigenza nerazzurra per non farsi trovare scoperta nella eventualità che l'accordo con l'ex tecnico della Juventus saltasse all' ultimo momento.