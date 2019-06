ULTIM'ORA - L'agente del giocatore è nella sede dell'Inter: i dettagli

L'affare che dovrebbe portare Lucien Agoumé all'Inter è ormai in dirittura d'arrivo. Come vi avevamo anticipato anche noi questa mattina, l'agente del classe 2002 Djibril Niang è in Italia, più precisamente nella sede nerazzurra di Corso Vittorio Emanuele.

Oltre al procuratore che cura gli interessi dell'attuale centrocampista del Sochaux, in sede è presente anche lo stato maggiore del settore giovanile interista, ossia Dario Baccin e Roberto Samaden.

Essendo appunto un calciatore ancora molto giovane, Agoumé difficilmente verrebbe impiegato sin da subito in prima squadra, ma non è da escludere che il francese, qualora l'affare si formalizzasse ufficialmente, svolga la preparazione estiva insieme ai "grandi" e ad Antonio Conte.